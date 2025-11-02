Der Italiener Jannik Sinner siegt beim Tennis ATP Masters-Turnier in Paris und ist wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. (AFP / JULIEN DE ROSA)

In Paris setzte er sich mit 6:4 und 7:6 (7:4) gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Im Endspiel des Hartplatz-Turniers gelang Sinner, der sich am Samstag im Halbfinale gegen den körperlich angeschlagenen Hamburger Alexander Zverev mit 6:0 und 6:1 durchgesetzt hatte, gegen den Kanadier gleich bei dessen erstem Aufschlagspiel ein Break. Diesen Vorsprung brachte er mit dem Gewinn des ersten Satzes nach 44 Minuten ins Ziel. Im zweiten Durchgang bot Auger-Aliassime bedeutend mehr Gegenwehr, verpasste es aber, Sinner ein Aufschlagspiel abzunehmen. Im Tiebreak behielt der Italiener nach einer Spielzeit von einer Stunde und 52 Minuten die Oberhand.

Durch seinen fünften Turniersieg in diesem Jahr verdrängte der 24-jährige Sinner den Spanier Carlos Alcaraz wieder von der Spitze der Weltrangliste. Alcaraz hatte in Paris sein erstes Spiel überraschend gegen den Briten Cameron Norrie verloren.

