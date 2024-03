WM-Qualifikation

Die japanische Fußballmannschaft bei der WM 2022 in Katar. (picture alliance/sampics/Stefan Matzke)

Das Außenministerium in Tokio schreibt auf X, dass Nordkorea Japan feindselig gegenüber stehe. Deshalb wird von Reisen dorthin abgeraten. Das japanische Team empfängt Nordkorea am Donnerstag in Tokio in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026. Das Rückspiel findet dann nächste Woche in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang statt.

Der japanische Sender NHK berichtet, dass 14 Regierungsbeamte und ein paar Medienvertreter die Mannschaft begleiten. Wie viele Fans versuchen werden, für das Spiel nach Nordkorea zu kommen, ist unklar. Ein Reiseverbot gibt es aber nicht.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2024 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.