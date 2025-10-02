Statistisches Bundesamt

Dabei handelt es sich im Vergleich aller Rentner und Pensionäre um das höchste Einkommen. Den Berechnungen liegt das sogenannte Nettoäquivalenz-Einkommen zugrunde. Der Wert setzt sich aus dem Gesamteinkommen eines Haushalts und der Anzahl sowie dem Alter der davon lebenden Personen zusammen. So werden die Einkommen aller Betroffenen vergleichbar. Demnach hat ein Fünftel niedrigste Einkommen von 1.400 Euro oder weniger zur Verfügung.
In Deutschland leben den Angaben zufolge 16,5 Millionen Rentner und Pensionäre ab 65. Das Einkommen in deren Haushalten beruht demnach zu mehr als 90 Prozent auf Alterseinkünften. Hinzu kommen Einnahmen aus Vermögen, Erwerbstätigkeit oder Grundsicherung.
