"Save the Children"-Bericht

Die Kinderschutzorganisation "Save The Children" (hier die Niederlassung in London) (AFP/Justin TALLIS)

Im jüngsten Bericht der Hilfsorganisation Save the Children heißt es, betroffen waren rund 520 Millionen Kinder. Das seien noch einmal 47 Millionen mehr als im Vorjahr gewesen. Zudem seien im vergangenen Jahr fast 42.000 Verbrechen an Kindern in Konflikten dokumentiert worden, was ebenfalls einen Höchstwert darstelle. Weiter hieß es, es sei hierbei mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen.

Save the Children stützt sich nach eigenen Angaben unter anderem auf Daten des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio sowie Berichte der Vereinten Nationen.

