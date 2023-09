Auszeichnung

Joachim Meyerhoff wird mit Kasseler Humor-Preis geehrt. (Imago / Leemage / Leonardo Cendamo)

Meyerhoff schreibe traurige, selbstironische, erschütternde, liebevolle und komische Bücher. Er stürze sich "immer aufs Neue in aberwitzige Situationen und vermag dabei einzelne Momente ins Unermessliche zu dehnen", teilte die Stadt Kassel mit. Sie vergibt den mit 10.000 Euro verbundenen Preis mit der Stiftung Brückner-Kühner. Übergeben wird er Anfang März kommenden Jahres.

Meyerhoff wurde 1967 in Homburg im Saarland geboren. Nach einer Schauspielausbildung in München arbeitete er als Schauspieler in Kassel, Dortmund, Köln, Berlin und Hamburg. Er veröffentlichte unter anderem den sechsteiligen autobiografischen Zyklus "Alle Toten fliegen hoch" und "Hamster im hinteren Stromgebiet".