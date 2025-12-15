Der Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor (dpa / Picture Alliance / Jörg Carstensen)

Nach Einbruch der Dunkelheit wird grundsätzlich an jedem der acht Abende an einem neunarmigen Leuchter mit Helferkerze jeweils ein Licht mehr entzündet. Chanukka ist auch als Lichter- oder Tempelweihfest bekannt. Juden erinnern an den erfolgreichen Aufstand gegen die griechische Herrschaft nach den Eroberungen Alexander des Großen sowie an die anschließende Wiedereinweihung des geschändeten Jerusalemer Tempels im Jahr 164 v. Chr. und das sogenannte Ölwunder. Dem jüdischen Glauben nach brannte ein Licht im Tempel trotz ganz wenig reinem Öl wie durch ein Wunder acht Tage lang, sodass in der Zeit Neues hergestellt werden konnte. Familien und Freunde kommen zusammen; Kinder erhalten Geschenke, es wird gespielt und typisches Süß- und Fettgebäck wie Sufganiyot und Latkes gegessen.

In Berlin am Brandenburger Tor wurde bereits vergangene Woche wieder ein überdimensionaler Chanukka-Leuchter eingeweiht.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.