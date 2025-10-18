Sicherheitsbedenken Jüdisches Filmfest in Schweden findet keine Kinos
Das Jüdische Internationale Filmfestival in Schweden kann wegen fehlender teilnehmender Kinos nicht wie geplant stattfinden. Laut den Organisatoren haben alle kommerziellen und Programmkinos in Malmö das Festival abgewiesen. Einige hätten dabei Sicherheitsbedenken angegeben.
Das Filmfestival wurde im vergangenen Jahr gegründet. Es sollte vom 29. November bis zum 2. Dezember 250 Jahre jüdisches Leben in Schweden feiern. Die Organisatoren erklärten, sie würden "eine Pause einlegen, um Kräfte zu sammeln" und sich dann erneut auf die Suche nach einem Veranstaltungsort zu machen. In den vergangenen Tagen hätten sie "herzerwärmende Unterstützung" erhalten.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.