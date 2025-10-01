Örtlichen Medienberichten zufolge blockierten Demonstranten am Abend in mehreren Städten Straßen und legten Brände. Dutzende Menschen seien festgenommen worden. Videos in Sozialen Netzwerken zeigten, wie Polizeiautos mit hoher Geschwindigkeit durch Menschenmengen fuhren und Demonstranten teils verletzten.
Die landesweiten Proteste in Marokko hatten am Wochenende begonnen. Sie richten sich unter anderem gegen den Bau neuer Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Die überwiegend jungen Demonstranten werfen der Regierung Korruption vor und fordern Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.