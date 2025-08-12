Eltern seien mit dem Medienkonsum ihrer Kinder oft überfordert, sagte Eva Möhler, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie der "Rheinischen Post". Trends in Onlinediensten wie etwa "Skinny Tok" könnten die Entstehung von Essstörungen begünstigen.
Die Zahl der deswegen im Krankenhaus behandelten Mädchen hat sich binnen 20 Jahren verdoppelt. Im Jahr 2023 mussten 6.000 Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren in Deutschland stationär wegen einer Magersucht, Bulimie oder anderen Essstörung behandelt werden. Die gesamte Fallzahl blieb im 20-Jahres-Vergleich ähnlich, es gab aber eine Verschiebung beim Alter der Betroffenen.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.