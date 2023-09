Vertrag bis 2024

Julian Nagelsmann im März 2023 (IMAGO / osnapix / IMAGO / osnapix)

Der 36-Jährige unterschrieb beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt am Main einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024. Das schließt die Europameisterschaft in Deutschland ein. Nagelsmann folgt damit als jüngster Bundestrainer auf den vor etwa zwei Wochen freigestellten Hansi Flick. Als Co-Trainer stehen ihm der frühere Nationalspieler Sandro Wagner und Benjamin Glück zur Seite, mit dem Nagelsmann schon bei seinen bisherigen Arbeitsgebern, FC Bayern München und RB Leipzig, zusammengearbeitet hat.

Sein Debüt wird Nagelsmann bei der Länderspielreise Mitte Oktober in die USA und nach Mexiko geben.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.