Junge Menschen arbeiten häufiger befristet (Symbolbild) (picture alliance / Zoonar | BENIS ARAPOVIC)

Der Anteil bei den jungen Menschen ist mehr als dreimal so hoch wie bei sämtlichen Erwerbstätigen mit einem Anteil von 6 Prozent befristeter Jobs. Das entspricht bundesweit rund 2,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In der höchsten Altersklasse von 55 bis 65 Jahren sind nur noch 2,8 Prozent befristet angestellt, nur noch gut jeder 35.

"Atypische Beschäftigung" geht zurück

Insgesamt arbeiteten laut Bundesamt 2025 rund 6,4 Millionen Menschen in sogenannten "atypischen" Beschäftigungsformen wie Befristung, Minijob, kurzer Teilzeit oder Zeitarbeit. Das entsprach wie schon im Vorjahr 17,2 Prozent der Kernerwerbstätigen. Langfristig ist dieser Anteil nach Destatis-Angaben rückläufig. 2015 hatte er noch 20,8 Prozent betragen.

Freiwillig macht das kaum jemand

Freiwillig geht kaum jemand einen befristeten Job ein. Lediglich 2,7 Prozent der befristet Beschäftigten gaben an, sich bewusst für diese Vertragsform entschieden zu haben. Mehr als die Hälfte der Befristungen hatte zudem eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Besonders weit verbreitet sind Befristungen im Bildungssektor mit den Universitäten und einem Anteil von 11,2 Prozent. Auch im Gastgewerbe gibt es mit 8,8 Prozent mehr Zeitverträge als in der Gesamtwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.