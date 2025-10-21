Koalitionsdebatte

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Winkel. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Der vom Kabinett beschlossene Entwurf von Arbeitsministerin Bas gehe weit über den Koalitionsvertrag hinaus und sei in der jetzigen Form nicht zustimmungsfähig, sagte Winkel im Deutschlandfunk. Die Rentenpläne der SPD-Politikerin seien nicht finanzierbar, es gebe ökonomische Grenzen. Man werde weiter im Bundestag darüber verhandeln.

Der CDU-Politiker gehört zu der Gruppe junger Unionsabgeordneter, die Kritik an den Rentenplänen der Regierung geäußert haben. Die Abgeordneten werfen der Arbeitsministerin vor, in ihrem Gesetzentwurf über eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2031 hinauszugehen und Folgekosten in Milliardenhöhe zu verursachen. Die Gruppe könnnte aufgrund der knappen Mehrheit der schwarz-roten Koaliton einen Beschluss blockieren.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.