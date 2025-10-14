Milliarden an Folgekosten, die nach 2031 auftreten würden, seien nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt, heißt es demnach weiter. Das sei gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen. Die Junge Gruppe besteht aus 18 Abgeordneten von CDU und CSU, die bei der Bundestagswahl jünger als 35 Jahre gewesen sind. Die Koalition verfügt über eine Mehrheit von lediglich zwölf Stimmen im Bundestag.
Zuletzt hatte es innerhalb der CSU Kritik insbesondere an der Mütterrente gegeben. Bei der Landesversammlung der bayerischen Jungen Union war das Thema auf wenig Gegenliebe gestoßen.
