Medienbericht

Junge Unionsabgeordnete stellen sich offenbar gegen Rentenpläne von CDU/CSU und SPD - Blockade im Bundestag möglich

Innerhalb der schwarz-roten Koalition gibt es einem Medienbericht zufolge Widerstand gegen die Rentenpläne. Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion halte in einem Beschluss fest, dass der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig sei, berichtete das Magazin Der Spiegel.