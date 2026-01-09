Protestierende in der iranischen Hauptstadt Teheran (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

Zuvor hatte der Oberste Führer Chamenei die Proteste verurteilt. Er bezeichnete die Demonstrierenden als Unruhestifter und Menschen, die dem Land schadeten.

Die Europäische Union und die Bundesregierung kritisierten die Gewalt gegen die Protestierenden. Gestern Abend hatte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle erlebt. Menschenrechtler geben die Zahl der seit Ende Dezember getöteten Demonstranten mit mindestens 45 an. Das Internet wird dem Anschein nach weiter von der Führung blockiert, ebenso wie Telefonanrufe.

Mehrere türkische Fluggesellschaften haben wegen der Entwicklungen ihre Verbindungen in den Iran vorübergehend gestrichen. Auch Flüge aus Dubai in das Land wurden annulliert.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.