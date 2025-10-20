Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) (Katharina Kausche/dpa)

Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig auch Ausbeutung durch Leihmutterschaft, Adoptionen und Zwangsarbeit genannt werden. Menschenhandel sei "moderne Sklaverei", erklärte die SPD-Politikerin. Auch Deutschland sei Tatort, und zwar im Bau, in der Pflege und im Bereich der Zwangsprostitution.

In der Begründung des Gesetzenwurfs schreibt das Justizministerium, die in Deutschland verbotene Leihmutterschaft sei als solche noch keine Ausbeutung im Sinne des Menschenhandels. Diese liege aber etwa vor, wenn die Person durch Zwang oder Täuschung dazu bewegt werde, eine Leihmutterschaft zu übernehmen. Zuletzt wurden die Tatbestände zum Menschenhandel im Strafgesetzbuch im Jahr 2016 angepasst.

