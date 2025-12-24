Jeffrey Epstein mit einer unkenntlichen Person auf dem Schoß (Archivfoto) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Die Bundespolizei FBI und die Staatsanwaltschaft in Manhattan hätten die Akten entdeckt, teilte das Justizministerium mit. Es blieb unklar, wie plötzlich so viele neue Dokumente gefunden wurden. Das Ministerium prüft nach eigenen Angaben nun die Freigabe. Dies könne mehrere Wochen dauern. Eigentlich ist eine gesetzliche Frist zur Veröffentlichung abgelaufen. Bisher freigegebene Dokumente sind nach offizieller Darstellung aus Gründen des Opferschutzes zum Teil geschwärzt.

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Schumer, warf wegen der neu aufgetauchten Dokumente Präsident Trump Vertuschung vor. Dieser war durch eine frühere Freundschaft mit Epstein in den Verdacht geraten, von dessen Taten gewusst zu haben. Er hat dies immer bestritten.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.