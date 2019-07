Sie haben zehn Monate lang um die Stimmen ihres Publikums gekämpft - die 14 Teilnehmerinnen der diesjährigen Kabarettbundesliga. In über 90 Duellen in ganz Deutschland trat jeder gegen jeden an. Immer mit dem Ziel, die besten Bewertungen der Zuschauer und damit die meisten Punkte in der Tabelle der Liga zu holen.

Der Musikkabarettist Martin Schmitt hat es geschafft, er ist im Jubiläumsjahr Meister geworden. Ausschnitte von ihm und anderen Künstlerinnen und Künstlern aus der Top 6, wie Hildegart Scholten oder das Musikduo "byebye", hören Sie in einem Mittschnitt der Siegerehrung vom 3. Juli 2019 aus der Kulturscheune Herborn.

Außerdem mit dabei sind die Gäste: Les papillons, Beckmann-Griess, Jördis Tielsch, Philipp Scharrenberg, Johannes Scherer, Lars Redlich, Tino Honegger und Moderator Christoph Sieber.

Kabarettistisches Großaufgebaut beim 10. Juliäum der Kabarettbundesliga (Thomas Kolwe)