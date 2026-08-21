Sachsen-Anhalt

Uwe Steimle unterschreibt eine Unterlassung nach seiner Stauffenberg-Aussage. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das teilte sein Rechtsanwalt mit. Steimle hatte bei einer AfD-Veranstaltung in Dessau-Roßlau wörtlich gesagt: "Wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal: Wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht." Claus Schenk Graf von Stauffenberg war ein deutscher Wehrmacht-Oberst und Widerstandskämpfer. Er war die zentrale Figur des gescheiterten Bombenattentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Am selben Tag noch wurde er hingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau leitete nach den Äußerungen Ermittlungen gegen Steimle ein, wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der Enkel des Hitler-Attentäters, Karl Graf von Stauffenberg, hatte erklärt, Steimles Bemerkungen seien Geschichtsklitterung par excellence. Sein Großvater habe versucht, Recht, Ordnung und Freiheit wiederherzustellen. Nun werde er in den Schmutz gezogen. Das sei grauenhaft. - Auch über Altkanzlerin Merkel hatte sich Steimle bei der AfD-Veranstaltung abfällig geäußert.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.