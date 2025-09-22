Eine Regionalbahn der DB (Symbolbild). (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Regionalbahnen müssen nach Angaben des Unternehmens noch bis zum Nachmittag umgeleitet werden; teils wird Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut der Polizei durchtrennten Unbekannte an dem Stellwerk mehrere Kabel; es wird ermittelt.

Zu erheblichen Einschränkungen kommt es zudem im norddeutschen Bahnverkehr. Grund ist eine Oberleitungsstörung. Betroffen seien vor allem ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg, teilte die Bahn mit. Auch Züge zwischen Hannover und Hamburg wurden demnach umgeleitet; einige Züge fielen aus.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.