Kabel durchtrennt: Vandalismus legt Pendler-Strecke Köln-Düsseldorf lahm - Oberleitungsstörung in Norddeutschland

Nach Vandalismus an einem Stellwerk ist die für Pendler wichtige Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf stark beeinträchtigt.

    Regionalbahnen müssen nach Angaben des Unternehmens noch bis zum Nachmittag umgeleitet werden; teils wird Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Laut der Polizei durchtrennten Unbekannte an dem Stellwerk mehrere Kabel; es wird ermittelt.
    Zu erheblichen Einschränkungen kommt es zudem im norddeutschen Bahnverkehr. Grund ist eine Oberleitungsstörung. Betroffen seien vor allem ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg, teilte die Bahn mit. Auch Züge zwischen Hannover und Hamburg wurden demnach umgeleitet; einige Züge fielen aus.
