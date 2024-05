Bundeswehr

Die Bundesregierung hat sich für eine Verlängerung der Bundeswehreinsätze in Bosnien-Herzegowina und im Libanon ausgesprochen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Im Libanon beteiligt sich Deutschland mit 300 Soldatinnen und Soldaten an der UNO-Mission Unifil. Diese unterstützt die libanesische Regierung bei der Sicherung der Grenzen und soll den Waffenschmuggel in das Land unterbinden. Verlängert werden soll auch die Beteiligung an der EU-Mission Eufor Althea in Bosnien-Herzegowina. Dort sind bis zu 50 deutsche Soldaten stationiert. Zentrale Aufgabe der Mission ist die Einhaltung des Dayton-Friedensabkommens, das den Bosnien-Krieg 1995 beendete.

Beide Auslandseinsätze sollen bis zum 30. Juni 2025 verlängert werden. Die endgültige Entscheidung darüber trifft der Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.