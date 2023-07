Flüchtlinge aus dem Sudan in Ägypten. (Lobna Tarek / dpa / Lobna Tarek)

Allein in der vergangenen Woche hätten fast 200.000 Menschen wegen der Gewalt ihr Zuhause verloren, teilte die UNO in New York mit. Seit Beginn der Kämpfe zwischen Armee-Chef Al-Burhan und dem Befehlshaber der paramilitärischen RSF-Miliz, Dagalo, im April wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 2,6 Millionen Menschen vertrieben. Mindestens 730.000 Sudanesen flohen in Nachbarländer.

