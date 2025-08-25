Lebensmittelbranche

In Kauflaune: Der US-Getränkehersteller Keurig Dr Pepper. (AP / Richard Drew)

Das Angebot beträgt laut den Amerikanern knapp 16 Milliarden Euro. Mit der Übernahme will Keurig einen der weltweit größten Konzerne im Bereich Kaffee und Tee aufbauen. Zu JDE Peet's gehören mehr als 50 Marken, unter anderem die deutsche Kaffee-Marke Jacobs. Keurig Dr Pepper umfasst auch Hersteller von Kaffeemaschinen. Die Übernahme soll bis Mitte 2026 abgeschlossen werden.

Nach der Übernahme soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden - das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte, zu der Limonaden-Marken wie Dr Pepper oder Snapple gehören.

