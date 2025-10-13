Künstliche Intelligenz

Kalifornien will KI-Chatbots regulieren. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die neuen Gesetze verpflichten die Betreiber von Chatbots unter anderem dazu, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Zudem müssen sie regelmäßig Nachrichten anzeigen, um die Nutzer daran zu erinnern, dass ihr Gegenüber eine Maschine ist. Auch verpflichtende Maßnahmen zur Suizidprävention sind vorgesehen.

Kalifornien reagiert damit auf mehrere Suizide von Jugendlichen, die fiktive Beziehungen mit Chatbots geführt hatten. Newson erklärte, seine Regierung werde nicht länger zulassen, dass Tech-Unternehmen ohne die nötigen Grenzen und ohne Rechenschaftspflicht agierten.

Nationale Gesetze zur Eindämmung der Risiken von Künstlicher Intelligenz gibt es in den USA nicht. Das Weiße Haus lehnt eine Regulierung ab.

