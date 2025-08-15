Vor den Midterms in den USA

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. (Archivbild) (IMAGO / Newscom World / IMAGO)

Der demokratische Gouverneur Newsom begründete den Schritt mit dem Vorgehen Präsident Trumps und der Republikaner. Newsom bat die Wähler um Zustimmung, um die durch Änderungen in Texas hervorgerufenen Gewinne für die Republikaner auszugleichen. Trump hatte einen Neuzuschnitt der Wahlkreise in Texas verlangt. Das könnte den Republikanern bei den Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus sichern. Diese sollen ihnen dabei helfen, die derzeitige Mehrheit in der Parlamentskammer zu verteidigen. Für gewöhnlich erleidet die regierende Partei bei den Midterms deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen, das Repräsentantenhaus im Jahr 2026 zurückerobern zu können.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.