Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Der Kreml habe abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht und die einzige registrierte Partei ausgeschlossen, die sich gegen den Krieg in der Ukraine stelle,

erklärte Kallas in verschiedenen Onlinediensten. Zudem seien internationale Wahlbeobachter nicht vertreten gewesen, kritisierte die Außenbeauftragte. In Russland - so Kallas weiter - sei nur noch der Anstrich der Demokratie übrig.

Die Partei Geeintes Russland des russischen Präsidenten Putin hat die Parlamentswahl - wie erwartet - klar gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.