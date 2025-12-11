Grenzkonflikt mit Thailand

Im Grenzgebiet von Kambodscha zu Thailand liefern sich die Armeen der beiden südostasiatischen Staaten seit Tagen schwere Kämpfe. (AFP / TANG CHHIN SOTHY)

Der Grenzkonflikt war zuletzt wieder aufgeflammt. Beide Seiten beschuldigen sich, die Waffenruhe gebrochen zu haben, die Ende Oktober in Anwesenheit von US-Präsident Trump unterzeichnet worden war. Inzwischen sind mehr als eine halbe Million Menschen vor den Kämpfen geflohen.

Der Leiter der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Heiduk, schließt nicht aus, dass der Konflikt weiter eskaliert. Derzeit fänden die Kämpfe in sechs verschiedenen Provinzen statt. Thailand sei gegenüber Kambodscha wirtschaftlich und militärisch deutlich überlegen, sagte Heiduk im Deutschlandfunk.

