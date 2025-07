Nach Trump-Vermittlung

Der Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im sogenannten Smaragd-Dreieck schwelt seit Jahren (AFP / STR)

Kambodschas Regierungschef Hun Manet beauftragte seinen Außenminister, mit dessen amerikanischem Amtskollegen Rubio zu sprechen, um den am Donnerstag ausgebrochenen Konflikt zu beenden. Zuvor hatte sich bereits Thailand bereit erklärt, einen Dialog aufzunehmen. Der amerikanische Präsident Trump hatte am Rande seines Besuchs in Schottland erklärt, er habe mit den Führungen beider Länder telefoniert. Er habe die Zusagen erhalten, dass sich Vertreter Thailands und Kambodschas kurzfristig treffen würden.

Infolge der Kämpfe zwischen beiden Ländern sind inzwischen Zehntausende Menschen auf der Flucht. In Thailand brachten sich Behördenangaben zufolge rund 130.000 Menschen aus dem Grenzgebiet in Sicherheit. In Kambodscha sollen es 35.000 Menschen sein. Zudem versuchen tausende kambodschanische Arbeitsmigranten, Thailand zu verlassen. Truppen beider Länder lieferten sich in der Grenzregion den dritten Tag in Folge Gefechte. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 33.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.