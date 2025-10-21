Pistorius mit seinem norwegischen Amtskollegen Sandvik (r.) und dem kanadischen Verteidigungsminister McGuinty (m.). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte zum Auftakt von Gesprächen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa, es sei kein Geheimnis, dass ein neues Kapitel in der Partnerschaft aufgeschlagen werden solle. Die U-Boot-Kooperation stehe für Verlässlichkeit und Teamplay in der Sicherheitspolitik, betonte der SPD-Politiker. Eine Entscheidung der kanadischen Regierung über das milliardenschwere Vorhaben wird spätestens im Frühjahr erwartet.

Pistorius hatte zuvor Island besucht, wo er eine Absichtserklärung unterzeichnete, nach der die deutsche Marine künftig die dortigen Hafenanlagen nutzen kann.

