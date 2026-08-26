Der Premierminister der kanadischen Provinz Manitoba, Wab Kinew (picture alliance / PA Images / Darren Calabrese)

Der Premierminister der Provinz Manitoba, Kinew, sagte nach Gesprächen mit Regierungschef Carney, man stelle sich auf mehr als zwei Jahre ein.

Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa Ende vergangener Woche ist der Streit zwischen den Nachbarländern eskaliert. Die USA verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren. Kanada kündigte daraufhin Gegenzölle ungefähr im selben Wert an und legte ein milliardenschweres Hilfspaket für betroffene Branchen in Kanada auf.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.