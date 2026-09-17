EU-Parlament

Kanadas Premier Carney hält Rede in Straßburg - CDU-Politiker Beyer sieht Pläne für assoziierte EU-Mitgliedschaft kritisch

Der kanadische Premierminister Carney hält heute eine Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Kanada strebt mit der EU eine Sicherheits- und Wirtschaftsallianz an. Hintergrund ist der Handelsstreit mit den USA. Zuletzt hatte die Trump-Regierung für viele kanadische Produkte hohe Zölle eingeführt. Kanada reagierte mit Gegenzöllen.