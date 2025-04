Beim Tiefseebergbau sollen unter anderem Manganknollen und andere Mineralien abgebaut werden. (picture alliance / Jochen Tack)

Es handelt sich dabei um die US-Tochter der Firma The Metals Company. Es ist das erste Mal, dass ein Unternehmen eine solche Genehmigung für kommerzielle Zwecke anfragt.

Der Tiefseebergbau ist wegen Umweltbedenken umstrtitten. Bergbaukonzerne drängen seit langem darauf, wertvolle Mineralien am Meeresgrund abzubauen. US-Präsident Trump hatte am vergangenen Donnerstag ein Dekret unterzeichnet, das das Schürfen nach wichtigen Metallen wie Nickel und Kobalt in US- und internationalen Gewässern ermöglichen soll. Die USA wendeten sich damit gegen eine UNO-Initiative für ein internationales Regelwerk für den Tiefseebergbau.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.