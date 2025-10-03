Bundeskanzler Merz will eine härtere Gangart seiner CDU im Umgang mit der AfD (Archivfoto). (Hauke-Christian Dittrich / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Man müsse und werde sich mit der AfD auch inhaltlich sehr viel stärker auseinandersetzen, sagte der CDU-Chef im MDR-Fernsehen. Auf einer CDU-Klausurtagung in zwei Wochen werde über das Thema diskutiert. Es gehe darum, die Unterschiede herauszustellen. Man müsse den Bürgerinnen und Bürgern sagen, was dem Land drohe, wenn die AfD stärker werde oder möglicherweise sogar in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellen sollte, sagte Merz. In dem ostdeutschen Bundesland wird im September kommenden Jahres gewählt, in Umfragen liegt die AfD derzeit deutlich vor den anderen Parteien.

