Jahrestag des 7. Oktober 2023

Bundeskanzler Friedrich Merz (Archivfoto). (Rolf Vennenbernd/dpa)

Man könne das Leid der Familien nur erahnen. Aber man teile ihren Schmerz, betonte der CDU-Vorsitzende. Merz räumte ein, dass seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas vor zwei Jahren eine neue Welle des Antisemitismus in Deutschland zu verzeichnen sei. Merz appellierte an die Bundesbürger, auf jüdische Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, um ihnen zu zeigen, dass Deutschland an ihrer Seite stehe. Es müsse alles dafür getan werden, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ohne Angst leben könnten, unterstrich Merz.

Bereits gestern hatte Merz bei einem Treffen mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, versichert, die Bundesregierung werde sich weiter mit aller Macht für den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland einsetzen.

