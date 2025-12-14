Koalition
Kanzleramtschef zuversichtlich in Sachen Bürgergeld-Reform

Kanzleramtschef Frei hat bekräftigt, dass die geplante Reform des Bürgergeldes am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll.

    Das Gebäude mit Logo und Schriftzug der Agentur für Arbeit in Siegen.
    Bei den Ausgaben der Agentur für Arbeit beim Bürgergeld soll gespart werden. Einfach ist das nicht. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)
    Man habe sich in der Koalition enorm aufeinander zubewegt, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Ziel sei, dass es künftig deutlich weniger als 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland gebe. Zuletzt hatte es Vorbehalte aus dem Wirtschafts- und dem Innenministerium gegen den Gesetzentwurf von Bundessozialministerin Bas, SPD, gegeben. Moniert wurde, dass Bürgergeldbeziehende, die nicht mit dem Job-Center kooperierten, noch persönlich angehört werden sollten, bevor ihnen die Leistungen gestrichen werden.
    Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.