Bei den Ausgaben der Agentur für Arbeit beim Bürgergeld soll gespart werden. Einfach ist das nicht. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Man habe sich in der Koalition enorm aufeinander zubewegt, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Ziel sei, dass es künftig deutlich weniger als 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland gebe. Zuletzt hatte es Vorbehalte aus dem Wirtschafts- und dem Innenministerium gegen den Gesetzentwurf von Bundessozialministerin Bas, SPD, gegeben. Moniert wurde, dass Bürgergeldbeziehende, die nicht mit dem Job-Center kooperierten, noch persönlich angehört werden sollten, bevor ihnen die Leistungen gestrichen werden.

