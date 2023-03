Karneval in Köln (Oliver Berg/dpa)

Im RKI-Wochenbericht heißt es, die Inzidenzwerte hätten in Regionen mit stärkeren Karnevalsaktivitäten merklich zugenommen, beispielsweise in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In Köln geht das Gesundheitsamt nach einem Bericht der "Rheinischen Post" davon aus, dass die Inzidenz mittlerweile zehn Mal so hoch ist wie der offiziell gemessene Wert. Dies entspräche einer Inzidenz von 3.750. Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent an.

Insgesamt schätzt das Robert Koch-Institut die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung nur noch als moderat ein. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die Zahl schwerer Krankheitsverläufe abgenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.