Karneval in Rio de Janeiro - die "größte Party der Welt" beginnt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / William Volcov)

In bunten Kostümen und zu rhythmischen Klängen zeigten mehrere Sambaschulen ihr Können. Neu ist laut Veranstalter in diesem Jahr, dass die zwölf Schulen auf drei Tage verteilt antreten. So könnten mehr Zuschauer die Darbietungen sehen. Außerdem bleibe jeder Schule mehr Zeit für ihren Auftritt.

Der Karneval in Rio gilt als größte Party der Welt. Die Stadtverwaltung rechnet mit acht Millionen Besuchern. In den kommenden Tagen sollen hunderte Samba- und Musikgruppen durch die Straßen ziehen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.