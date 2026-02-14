Musik-Laufplan
Wenn ich ne Engel bin
Länge: 04:08
Interpretation: Kasalla met Ludwig Sebus
Komposition: Florian Peil, Bastian Campmann, Rene Schwiers, Sebastian Wagner, Claudio Pagonis
Label: Pavement Records
Best.-Nr: 60310
Plattentitel: Karneval der Stars 53
Heimweh nach Köln
Länge: 02:49
Interpretation: Thomas Liessem
Komposition: Willi Ostermann
Label: MUSICTALES
Best.-Nr: 2087478
Plattentitel: Heimweh nach Köln (Ich mööch zo Foß noh Kölle gon)
Sebus in Colonia (Medley)
Länge: 05:09
Interpretation: Ludwig Sebus
Komposition: Ludwig Sebus
Label: CARLTON RECORDS
Best.-Nr: 187-00426
Plattentitel: Spritzig gesunge - 125 Jahre Berufsfeuerwehr Köln
Ganz Paris träumt von der Liebe
Länge: 02:52
Interpretation: Caterina Valente
Komposition: Cole Porter
Label: Bear Family Records
Best.-Nr: BCD15628
Plattentitel: Das gibt's nur einmal - 60 Jahre Deutscher Schlager Stargala
Jai Mamám, Bruderherz, ich kauf’ mir die Welt. Terzett, 3. Akt, Nr. 14
aus: Die Csárdásfürstin. Operette in 3 Akten
Länge: 05:12
Interpretation: Friederike Meinke (Sopran), Andreas Rainer (Tenor), Samuel Robertson (Tenor), Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig
Leitung: Dayner Tafur-Díaz
Komposition: Emmerich Kálmán
MDR-Mitschnitt vom 11.1.2024: Abschlusskonzert 21. Operettenworkshop der Oper Leipzig, Musikalische Komödie, Leipzig
My way
Länge: 04:34
Interpretation: Frank Sinatra
Komposition: Jacques Revaux, Claude François
Label: UNIVERSAL
Plattentitel: Retrospective: The Music Of Mad Men
Alles su widder dun
Länge: 04:41
Interpretation: Ludwig Sebus
Komposition: Ludwig Sebus, Wolfgang Löhr
Label: Dabbelju
Plattentitel: Alles su widder dun
