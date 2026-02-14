100-jähriger Liedautor Ludwig Sebus
"Gesungen, um den Hunger zu überbrücken"

Er hat den Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau erlebt, anschließend über 70 Jahre den Karneval in Köln geprägt. Im Dlf spricht Ludwig Sebus über den traditionellen "Krätzchesgesang" und die Sehnsucht nach Schönheit.

Ein sehr alter Mann sitzt lachend an einem großen Tisch.
Ludwig Sebus, Grandsigneur des Kölner Karneval, bei seiner Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Köln am 7. September 2025. (IMAGO / Panama Pictures)

