Die Übernahme der Nordwest Mediengruppe sei aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich, erklärte Kartellamtschef Mundt. Die Verbreitungsgebiete der Zeitungen der Madsack-Mediengruppe und der Nordwest-Mediengruppe würden sich nicht überlappen.

Die Nordwest Mediengruppe gibt unter anderem die "Nordwest-Zeitung" aus Oldenburg heraus sowie die "Emder Zeitung" in Ostfriesland. Zum Madsack-Verlag gehören regionale und lokale Tageszeitungen im Südosten Niedersachsens, so die "Hannoversche Allgemeine" und die "Neue Presse". Hinzu kommen für beide Verlage weitere Geschäftsbereiche wie etwa Anzeigenblätter und Online-Portale.

