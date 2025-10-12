Gesundheit

Andreas Gassen, Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Er spricht sich dafür aus, dass eine Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit erst ab dem vierten Tag verlangt werden darf. Gassen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die derzeitige gesetzliche Möglichkeit für Arbeitgeber, bereits in den ersten drei Tagen die Vorlage einer Krankschreibung zu verlangen, produziere abertausende Arztbesuche, die nicht zwingend notwendig wären.

Gassen sagte weiter, es gehe um eine vom mündigen Arbeitnehmer selbst verantwortete Karenzzeit. Seinen Angaben zufolge werden pro Jahr etwa 116 Millionen Krankschreibungen ausgestellt. Etwa 35 Prozent davon hätten eine Gesamtdauer von maximal drei Tagen.

