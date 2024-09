Nach Eugenik-Aussagen

Das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig gestört, hieß es in einer am Abend veröffentlichten Erklärung . Zugleich verabschiedeten die Mitglieder in einer Sondersitzung in Dresden einstimmig eine Resolution, in der sie sich uneingeschränkt zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das umfasse die Achtung der Menschenwürde, das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit.