Kritik an Ampelkoalition

Kassenärztliche Bundesvereinigung warnt vor schlechterer Gesundheitsversorgung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewarnt, sollte die Ampelkoalition zugesagte Reformen nicht umsetzen.

17.10.2023