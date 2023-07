Überschwemmungen in Montpelier im US-Bundesstaat Vermont (dpa | AP / THE VERMONT AGENCY OF AGRICULTURE, FOOD AND MARKETS)

Grund sind Überschwemmungen und heftige Regenfälle. Der Schritt erfolgte nach Warnungen von Behörden, dass ein Damm in der Nähe der Hauptstadt Montpelier überzulaufen drohe. Dort steht bereits das Stadtzentrum unter Wasser. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls werden Bundesmittel für Hilfsmaßnahmen freigegeben. Gouverneur Scott sagte, die Zerstörungen und Überschwemmungen im ganzen Bundesstaat seien historisch und katastrophal. Innerhalb von zwei Tagen sei so viel Regen gefallen wie sonst in zwei Monaten.

