Friedensplan für Gaza

Der Plan sei noch im Anfangsstadium und müsse weiterentwickelt werden, sagte der Regierungschef des Golfemirats, Al Thani, dem Nachrichtensender Al-Dschasira. Unklar sei vor allem der Mechanismus für einen israelischen Truppenabzug aus dem Palästinensergebiet. Für den Abend waren in Katar Beratungen mit Vertretern der militant-islamistischen Hamas angekündigt. Die Terrororganisation hat bisher offen gelassen, ob sie dem Plan von Trump zustimmt. Er sieht unter anderem ihre Entwaffnung und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln vor. Im Gegenzug soll die israelische Armee schrittweise aus dem Küstenstreifen abziehen.

Trump erklärte in Washington, er gebe der Hamas eine Frist von drei bis vier Tagen, um dem Vorhaben zuzustimmen.

