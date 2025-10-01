Friedensplan für Gaza

Im Golfemirat Katar sollen Verhandlungen mit Vertretern der Hamas stattfinden. (imago / robertharding / IMAGO)

Das Papier sei noch im Anfangsstadium und müsse weiterentwickelt werden, sagte der Regierungschef des Golfemirats, Al Thani, dem Nachrichtensender Al-Dschasira. Unklar sei vor allem der Mechanismus für einen israelischen Truppenabzug aus dem Palästinensergebiet. In Katar sollen Beratungen mit Vertretern der militant-islamistischen Hamas stattfinden. Die Terrororganisation kündigte eine Prüfung des Plan an. Er sieht unter anderem ihre Entwaffnung und die Freilassung der verbliebenen Geiseln vor. Im Gegenzug soll Israel seine Armee schrittweise aus dem Küstenstreifen abziehen und palästinensische Gefangene freilassen.

Trump hatte zuvor erklärt, er wolle der Hamas nur wenige Tage Zeit für eine Antwort einräumen.

