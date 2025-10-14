Ehemalige Gastgeberländer

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war Katar noch automatisch dabei. Nun sicherte sich das Land erstmals über die Qualifikation ein WM-Ticket.
Südafrika nimmt erstmals seit dem Turnier-Heimspiel 2010 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Am letzten Spieltag der Qualifikation sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hugo Broos das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr dank eines 3:0 gegen Ruanda.
Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko sowie Kanada statt und wird erstmals mit 48 Nationen ausgetragen.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.