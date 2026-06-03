E-Auto
Kaufprämie sorgt für kräftigen Anstieg der Neuzulassungen

Die hohen Spritpreise und die staatliche Kaufprämie haben im Mai für einen kräftigen Anstieg der Neuzulassungen von Elektroautos gesorgt.

    Ein Elektroauto lädt an einer Ladesäule.
    Durch die Kaufprämie stieg die Neuzulassungsquote um mehr als 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
    Sie legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39,3 Prozent auf knapp 60.000 zu, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte. Der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen stieg auf 25 Prozent. Die E-Mobilität gewinne an Fahrt, erklärte der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Das Interesse der Verbraucher sei größer geworden, gleichzeitig wachse das Angebot an bezahlbaren Fahrzeugen. 
    Die neue staatliche E-Auto-Förderung kann seit zwei Wochen beantragt werden. Die Förderung richtet sich vor allem an Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen. 
    Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.