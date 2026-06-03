Durch die Kaufprämie stieg die Neuzulassungsquote um mehr als 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Sie legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39,3 Prozent auf knapp 60.000 zu, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte. Der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen stieg auf 25 Prozent. Die E-Mobilität gewinne an Fahrt, erklärte der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Das Interesse der Verbraucher sei größer geworden, gleichzeitig wachse das Angebot an bezahlbaren Fahrzeugen.

Die neue staatliche E-Auto-Förderung kann seit zwei Wochen beantragt werden. Die Förderung richtet sich vor allem an Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.