Damit weise Russland jüngste Äußerungen des US-Präsidenten zurück, die Frontlinien an ihrem derzeitigen Stand einzufrieren. Trump selbst erklärte am späten Abend lediglich, er wolle bis auf Weiteres "keine Zeit verschwenden" und "kein vergeudetes Treffen". Noch am vergangenen Donnerstag hatte er nach einem Telefonat mit dem Kremlchef erklärt, dass er Putin binnen zwei Wochen in Budapest treffen wolle. Zuletzt hatten US-Außenminister Rubio und der russische Chefdiplomat Lawrow miteinander telefoniert. Anschließend hieß es, ein Vorbereitungstreffen beider Minister sei nun nicht mehr notwendig. Der Kreml teilte mit, es gebe keinen präzisen Zeitrahmen.

Rutte in Washington erwartet

Derweil wird NATO-Generalsekretär Rutte heute zu einem kurzfristig anberaumten Treffen mit US-Präsident Trump in Washington erwartet.Wie ein Sprecher des Militärbündnisses mitteilte, ist für den Nachmittag ein Gespräch in der amerikanischen Hauptstadt geplant. Rutte und Trump würden "mehrere Fragen im Zusammenhang mit der Unterstützung der NATO für die Ukraine und den Bemühungen der USA um einen dauerhaften Frieden" behandeln. Weitere Details etwa über den konkreten Anlass des Treffens wurden nicht mitgeteilt. Auch seien keine anschließenden Pressetermine geplant.

Polen warnte Putin vor Überflug

Am Dienstag hatte Polen hat den russischen Präsidenten Putin davor gewarnt, zu dem Treffen in Budapest durch polnischen Luftraum zu reisen. Polen könne sich dann gezwungen sehen, den internationalen Haftbefehl gegen Putin zu vollstrecken, erklärte die Regierung in Warschau. Der polnische Außenminister Sikorski sagte, er könne nicht garantieren, dass ein polnisches Gericht die Regierung nicht anweisen werde, ein solches Flugzeug abzufangen.

Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen; dem russischen Präsidenten wird die illegale Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine nach Russland vorgeworfen. Russland erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an und bestreitet die Vorwürfe.

