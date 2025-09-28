Wie die Wahlbehörde mitteilte, hat keiner der Kandidaten in der ersten Runde die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Der Oppositionspolitiker Herminie kam auf knapp 49 Prozent, der amtierende Präsident Ramkalawan auf mehr als 46 Prozent.
Im Wahlkampf spielten unter anderem die Folgen des Tourismus sowie die Drogenkriminalität eine Rolle. Der Archipel mit seinen 115 Inseln östlich von Afrika gilt als Umschlagplatz für Schmuggler. Das Land hat eine der weltweit höchsten Raten von Heroin-Abhängigen.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.