Die EBU teilte mit, man werde sich mit dem Thema bei der regulären Sitzung im Dezember befassen. Zur Begründung wurde auf die jüngsten positiven Entwicklungen im Nahen Osten verwiesen. Verschiedene Länder, darunter Spanien und Irland, hatten angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen mit einem Boykott des ESC gedroht, sollte Israel teilnehmen. Bundeskanzler Merz wiederum hatte dafür plädiert, dass Deutschland im Falle eines Ausschlusses von Israel auf die Teilnahme verzichten solle.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.