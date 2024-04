EU-Außenministertreffen

Keine Zusagen für weitere Patriot-Lieferungen an die Ukraine

Die Europäische Union macht keine Zusagen für die Lieferung von weiteren Luftabwehrsystemen an die Ukraine. Die EU-Außenminister erklärten bei ihrem Treffen in Luxemburg lediglich, es werde geprüft, wie die Luftabwehr der Ukraine gestärkt werden könne. Einem Appell von Bundesaußenministerin Baerbock, weitere Patriot-Abwehrsysteme an Kiew zu liefern, folgten die Länder nicht.